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        Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

        Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangına 2 uçak ile diğer kara ve hava unsurlarının müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

        Hava şartlarının elverişli olması halinde yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini ifade eden Öztürk, yangında herhangi bir evin zarar görmediğini, can kaybı, yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.

        Öztürk, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale edildiğini aktaran Öztürk, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yayılım gösterdiğini, tedbir amacıyla 45 evin tahliye edildiğini bildirdi.

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekipler havadan ve karadan müdahale başlatmıştı.

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