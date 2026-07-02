Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı

        Benzer Haberler

        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
        Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
        Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Kumluca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Kumluca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlend...
        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlend...
        Antalya'da vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılac...
        Antalya'da vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılac...