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        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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