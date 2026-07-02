Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

