Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 02.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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