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        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Moldovalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Moldovalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.

        Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Moldovalı Alexandru İunac (51) havuz başında şezlongda güneşlenirken fenalaştı.

        Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekibin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İunac, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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