Alanya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



M.K. idaresindeki 07 AKT 791 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda R.K'nin kullandığı 07 CJG 554 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.



Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

