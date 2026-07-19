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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        İ.Y. (60) idaresindeki otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, Gören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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