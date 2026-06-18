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        Alanya'da park halindeki kamyonet yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Alanya'da park halindeki kamyonet yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.

        Dinek Mahallesi Eski Antalya Caddesi'nde park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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