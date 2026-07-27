Alanya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



R.O. (16) idaresindeki 07 BTM 636 plakalı motosiklet, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda park halindeki 80 FN 575 plakalı otomobile çarptı.



Kazada motosiklet sürücüsü R.O. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.C.Ç. (16) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

