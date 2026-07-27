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        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        R.O. (16) idaresindeki 07 BTM 636 plakalı motosiklet, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda park halindeki 80 FN 575 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü R.O. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.C.Ç. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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