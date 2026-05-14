Alanya'da refüje çarpan motosikletteki sürücü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hüseyin Ökçe'nin (36) kullandığı 07 BAC 687 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi'nde önce refüje, ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ökçe ile motosiklette bulunan N.D. (41) sağlık ekiplerince Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ökçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

