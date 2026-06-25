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        Alanya'da yüzerken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Alanya'da yüzerken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı.

        Galip Dere Plajı'ndan denize giren H.A. (66), bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle hareket etmekte güçlük çekmeye başladı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek H.A'yı kıyıya çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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