Alanya'da yüzerken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi çevredekiler kurtardı. Galip Dere Plajı'ndan denize giren H.A. (66), bir süre yüzdükten sonra dalgaların etkisiyle hareket etmekte güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek H.A'yı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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