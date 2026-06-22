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        Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Değirmendere Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile orman işletme personelleri müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan ve soğutma çalışması süren yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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