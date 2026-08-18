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        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra pas uygulamaları yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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