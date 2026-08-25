Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 25.08.2026 - 21:23 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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