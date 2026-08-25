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        Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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