Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

        Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaleci Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaleci Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

        Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.


        Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklan...
        Antalya'da sahte kimlikle gayrimenkul dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklan...
        Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı
        Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı
        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinde 2 sanık hakkında mütalaa açıkland...
        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinde 2 sanık hakkında mütalaa açıkland...
        Corendon Airlines'tan havalimanlarında dijital dönüşümü güçlendiren uygulam...
        Corendon Airlines'tan havalimanlarında dijital dönüşümü güçlendiren uygulam...
        Antalya'da dip temizliğinde çok sayıda plastik ve teneke ambalaj atığı çıka...
        Antalya'da dip temizliğinde çok sayıda plastik ve teneke ambalaj atığı çıka...