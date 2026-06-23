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        Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1749 turist geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, 1749 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1749 turist geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, 1749 turist getirdi.


        Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.


        Gemide, çoğu İngiliz 1749 yolcu ile 742 personelin bulunduğu öğrenildi.


        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yapıyor.


        "Marella Discovery"nin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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