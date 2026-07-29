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        Alevlerin arasından kaçıp kurtarma ekiplerine sığınan "Luna" yaşama tutundu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri, tüyleri ve patileri yanan "Luna" isimli kedi, tedaviyle hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Alevlerin arasından kaçıp kurtarma ekiplerine sığınan "Luna" yaşama tutundu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri, tüyleri ve patileri yanan "Luna" isimli kedi, tedaviyle hayata tutundu.

        Kumluca'da 50 hektardan fazla ormanlık alan ile çok sayıda evin zarar gördüğü yangından evcil hayvanlar da etkilendi.

        Yangını haber alır almaz bölgeye giden Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllü veteriner hekimler, yangından etkilenen kaplumbağa, kedi ve köpekleri güvenli bölgeye taşıdı.

        Ekiplerin çalışması sırasında alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine ulaşan "Luna" isimli kedi, Kemer'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

        Tüyleri ve bıyıkları tamamen yanan, yüzü, kulakları, sırtı ve patilerinde yanık oluşan kedi, ilk müdahalenin ardından yaşam mücadelesini sürdürüyor.

        Kedinin tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, AA muhabirine, 2021'deki Manavgat orman yangınının kendilerine önemli bir tecrübe kazandırdığını söyledi.

        O dönemde de veteriner hekimler olarak organize olup yardıma muhtaç hayvanlara destek verdiklerini belirten Aslan, kliniklerini yangından etkilenen hayvanlara açtıklarını ifade etti.

        - Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek

        Kumluca'da yangının başlamasıyla teyakkuza geçtiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

        "Yangın bölgesine yakın çok sayıda kedi ve köpek olduğunu öğrendik. Onları güvenli alana taşıdık. Bu sırada uzun tüyleri tamamen yanmış, yüzünde, kulaklarında, patilerinde, sırtında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunan 'Luna' kliniğimize getirildi. Acil müdahalesini yaptık. Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek. Yangının içerisinden çıkmayı bir şekilde başarmış. Tüm vücudu ve tüyleri yanmasına rağmen alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine koşmuş. Bu yaşama azmi, iyileşme sürecine de olumlu katkı sağlayacaktır."

        Aslan, yangın bölgesinden çıkarılan "Luna"nın yanı sıra 11 kedi ile 9 köpeğin de barınma ihtiyacını karşıladıklarını, ısı çarpması yaşayan bir köpeğin de tedavisini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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