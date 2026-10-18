Altın Portakal'da film yönetmenleri derneklerinin jürileri belirlendi
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jüri üyeleri açıklandı.
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jüri üyeleri açıklandı.
Türkiye'nin en köklü film festivali, 24 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'e kadar çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Son hazırlıkları tamamlanan festivalde, Kısa Film Yönetmenleri Derneği ve FİLM-YÖN Jüri Üyeleri de belli oldu.
Buna göre, Kısa Film Yönetmenleri Derneği jürisinde yapımcı Selvihan Eroğlu, yönetmen Aziz Alaca ve yazar Simay Antep; FİLM-YÖN jürisinde de yönetmen Mehmet Eryılmaz, yönetmen-senarist Murat Düzgünoğlu ve yönetmen Çiğdem Sezgin yer aldı.
Altın Portakal'da Kısa Film Yönetmenleri Derneği jürisi, Ulusal Kısa Film Yarışması'nın; FİLM-YÖN jürisi de Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın "En İyi Yönetmen" ödülleri için filmleri değerlendirecek.
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