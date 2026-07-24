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        Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri Keskiner ve Kardeş'e verilecek

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Sinema Emek Ödülleri", yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'e verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Altın Portakal'da Sinema Emek Ödülleri Keskiner ve Kardeş'e verilecek

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Sinema Emek Ödülleri", yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'e verilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de düzenlenecek festival kapsamında Sinema Emek Ödülü'ne yapımcı Abdurrahman Keskiner ile oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş layık görüldü.

        1965 yılında Yılmaz Güney'in menajeri olarak sinema sektörüne adım atan Keskiner, bir yıl sonra Güney Film'i kurdu. Daha sonra kurduğu Umut Film çatısı altında çok sayıda filmin yapımcılığını üstlenen Keskiner'in yapımcılığını yaptığı "Umut", "Muhsin Bey", "Hazal", "Yılanı Öldürseler" ve "Fotoğraflar" gibi yapımlar, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı.

        Keskiner'in yapımcılığını üstlendiği "Umut", 1970 yılında Cannes Film Festivali'nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen ilk Türk filmi oldu. "Hazal" ise 1980 yılında aynı bölümde gösterilen ikinci Türk filmi olurken, Camera d'Or ödülüne aday gösterilen ilk Türk filmi ünvanını aldı.

        Sinemanın yanı sıra televizyon alanında da yapımcılık yapan Keskiner, Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan "Hanımın Çiftliği", TRT için hazırlanan "Itri" ile "Anadolu Evlenme Gelenekleri ve Düğün Törenleri" belgeseline imza attı. Keskiner, doğduğu Osmaniye'de eğitim, kültür ve sağlık alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınıyor.

        Sinema Emek Ödülü'ne layık görülen bir diğer isim olan Suzan Kardeş ise 1980'den itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı.

        Profesyonel müzik kariyerine 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümüyle başlayan Kardeş, Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe eserler seslendirdi. Roman müziğinin önemli isimlerinden Esma Redzepova ile Eurovision birincisi Dino Merlin'le aynı sahneyi paylaşan Kardeş, konserler verdi.

        Kardeş, 32 yıldır yaşattığı Hıdırellez geleneğiyle sinema sektörüne çok sayıda makyöz ve kuaför kazandırması dolayısıyla UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" listesine alındı.

        "Kardeş", "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Hokkabaz", "Beynelmilel", "Hükümet Kadın", "Eyyvah Eyvah" serisi ve "Nadide Hayat" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde makyöz ve kuaför olarak görev yapan Kardeş, oyuncu olarak da sinema filmleri, televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarında rol aldı.

        Geçen yıl Feride Çiçekoğlu'na verilen Sinema Emek Ödülü, festivalin açılış töreninde Abdurrahman Keskiner ile Suzan Kardeş'e takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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