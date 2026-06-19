Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden bu yıl sinemaya 11 milyon liralık ödül

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 11 milyon liralık ödülle sinemaya katkı sunulacak.





Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması" kategorisinde en iyi film ödülü, bu yıl 5 milyon lira olarak belirlendi.



Genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren, 25-27 Ekim'de 13. kez gerçekleştirilecek film forumda ise toplam 1 milyon 450 bin lira ödül verilecek.





Bu sene 31 farklı kategoride ödülün takdim edileceği festival, toplam 11 milyon liralık destekle sinemaya katkısını sürdürecek.



- Ulusal yarışmalar ve film forum başvuruları açılıyor



Festivalde ulusal uzun metraj ile ulusal kısa, ulusal belgesel film ve sinema okulları öğrenci filmleri yarışması için başvurular 29 Haziran'dan itibaren alınacak. Yarışmalara başvurular, 31 Ağustos'a kadar kabul edilecek.





Film foruma başvurular ise 29 Haziran'da başlayıp 21 Eylül saat 23.59'da son bulacak.



