Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de Cittaslow ailesini ağırladı Özdemir, "Cittaslow anlayışının iklim mücadelesiyle çok güçlü bir ortaklığı olduğunu düşünüyoruz"

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Türkiye, dünyayı tehdit eden iklim kriziyle mücadele için birçok panel, söyleşi ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. COP31 kapsamında 'Dirençli Şehirler' çadırında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda da etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez Cittaslow ailesini ağırladı. "Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu" başlıklı panele katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili; Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, sakin şehir anlayışının yalnızca bir unvan değil, insan odaklı ve sürdürülebilir bir yaşam modeli olduğunu vurguladı.

REKLAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31 kapsamında moderatörlüğünü, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Birliği Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti’nin üstlendiği "Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panele; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili; Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, İtalya Parma Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Giacomo Degli Antoni, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen katıldı.

"Sakin şehir, gelişmeye kapalı şehir demek değildir"

REKLAM

Aynı zamanda Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de panelde Cittaslow (Sakin Şehir) anlayışı üzerine bir konuşma yaptı. Cittaslow anlayışının yanlış yorumlanmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Vekili Özdemir, "Sakin şehir demek deniz gören şehir demek değildir. Teknolojiden uzak, yeniliklere kapalı olmak ya da ekonomik gelişmeyi durdurmak da değildir. Tam tersine gelişirken değerlerini kaybetmeyen, büyürken doğasını tüketmeyen, turizm yaparken yerel kültürünü unutmayan, ekonomik kalkınmayı insanın mutluluğuyla birlikte düşünen şehirler demektir" dedi.

REKLAM

Türkiye'de Cittaslow kent sayısı 32'ye yükseldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğünü yürüttüklerini hatırlatan Özdemir, bu görevin yalnızca temsil sorumluluğu taşımadığını, aynı zamanda Türkiye'deki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini söyledi. Antalya'da Türkiye Cittaslow Ofisi'nin kurulmasıyla birlikte aday kentlere önemli katkılar sağlandığını belirten Özdemir, Sivrihisar'ın da ağa katılmasıyla Türkiye'deki sakin şehir sayısının 32’ye ulaştığını açıkladı. Sivrihisar Belediye Başkanı'na da hitap ederek ailenin yeni üyesine hoş geldin diyen Başkan Vekili Özdemir, Türkiye'deki Cittaslow çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

REKLAM

"Kentlerin kendi kimlikleriyle güçlenmesini istiyoruz"

Dünyada kentlerin ve destinasyonların giderek birbirine benzediğine dikkat çeken Özdemir, Cittaslow hareketinin yerel kimliklerin korunması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "Cittaslow ağı içerisinde yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunmasını, çevresel duyarlılığın arttırılmasını ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını önemsiyoruz. Özellikle kadınların, gençlerin, yerel üreticilerin bu dönüşümün aktif bir parçası olmasını arzu ediyoruz" dedi.

İklim mücadelesi ve sürdürülebilir turizm vurgusu

REKLAM

Antalya'nın tarım, turizm ve doğal zenginlikleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Özdemir, Cittaslow anlayışının iklim politikalarıyla da güçlü bir ortaklığı bulunduğunu söyledi. Özdemir, su tasarrufu, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, sürdürülebilir tarım, yerel üretimin desteklenmesi, çevre dostu ulaşım ve yeşil alanların korunmasının hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de sakin şehir felsefesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Antalya'nın dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Özdemir, turizmde yalnızca ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflemenin yeterli olmadığını belirterek, doğal güzelliklerin, yerel mutfağın, geleneklerin ve kültürel mirasın korunmasıyla sürdürülebilir turizmin mümkün olacağını vurguladı.

REKLAM

Özdemir, Cittaslow hareketinin temel amacının daha büyük şehirler oluşturmak değil, daha mutlu insanların yaşadığı kentler inşa etmek olduğunu da belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hayalimiz daha büyük şehirler değil, daha mutlu insanların yaşadığı, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlılarımızın kendini daha değerli hissettiği, doğanın korunduğu ve yerel kültürün yaşatıldığı, gelecek kuşaklara umut veren şehirleri inşa etmek. Çünkü biz biliyoruz ki şehirlerin gerçek zenginliği yüksek binaları, yolları, kaldırımları ya da kalabalık meydanları değil, içinde yaşayan insanlarımızdır ve o şehrin gelecek kuşaklara bırakacağı değerdir. Cittaslow bize daha yavaş değil, daha bilinçli; daha az değil, daha kaliteli; sadece bugünü değil, yarını da düşünerek yaşamayı anlatıyor. Antalya'dan dünyaya bu anlayışın yayılmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha yaşanabilir, daha dirençli, daha adil ve doğayla daha uyumlu şehirler için birlikte çalışmaya, birbirimizden öğrenmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz."

REKLAM

"İklim direnci toplumsal cinsiyet eşitliğiyle birlikte ele alınmalı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Amra Levnjak ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız’ın da katıldığı COP31 kapsamında düzenlenen "Herkes İçin Kentler: İklim Direncini Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Eyleme Dönüştürmek" panelinde de konuşmacı olarak yer aldı. Özdemir, iklim krizinin toplumun tüm kesimlerini aynı şekilde etkilemediğine dikkat çekerek, iklim politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve farklı grupların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanması gerektiğini söyledi.

REKLAM

İklim direncinin yalnızca altyapı sistemlerinin güçlendirilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özdemir, insanların günlük yaşamlarını güvenli ve eşit şartlarda sürdürebilmesinin de iklim direncinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim verilerini yaş, cinsiyet, engellilik ve hizmetlere erişim gibi göstergelerle birlikte değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, 20272029 Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarının bu anlayışla sürdürüldüğünü kaydetti. Aralık ayında düzenlenecek çalıştayda mahalle bazlı veriler ve paydaş görüşleri doğrultusunda iklim risklerinin hangi bölgelerde yoğunlaştığının ve farklı toplumsal grupları nasıl etkilediğinin ele alınacağını söyleyen Özdemir, Antalya'nın hedefinin iklim uyumunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini iki ayrı gündem olmaktan çıkarmak olduğunu vurguladı. Özdemir, "Bir kent ancak en fazla risk altında olan sakinlerinin ihtiyaçlarını gözetebildiği ölçüde dirençlidir" dedi.