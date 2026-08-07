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        Antalya Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen üreticilere destekte bulundu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen üreticilere destekte bulundu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde çıkan orman yangınından etkilenen üreticilere destekte bulundu.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Ekipler, yangından etkilenen 14 üreticiye 24 bin 100 metrekarelik sera naylonu desteği sağladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Seyit Emre Bilici, 29 Temmuz'da Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından alanda inceleme yaptıklarını belirtti.

        Seralarda hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Bilici, "5 gün sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yangında zarar gören çiftçilerimize sera naylonlarını teslim ettik." ifadesini kullandı.

        Çiftçilerden Mehmet Yılmaz ise alevlerin seralarına ulaştığını, yangından zarar gördüklerini dile getirdi.


        Belediyenin kendilerine sera naylonu desteğinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, yaralarının sarılmaya çalışıldığını kaydetti.

        Yeşilöz Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız da yangından tarım arazilerinin, ormanın ve seraların zarar gördüğünü ifade ederek, zor zamanlarda yapılan yardımların önemli olduğunu belirtti.

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