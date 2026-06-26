Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kumluca'da aşure ikramı

–​​​​​​​Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kumluca ilçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Özgür Durmaz, CHP Kumluca İlçe Başkanı Emre Güzelyürek, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Durmaz, Muharrem ayı dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince tüm ilçelerde aşure ikramı gerçekleştirildiğini söyledi.



Yaklaşık 2 bin kişilik aşurenin belediye tarafından hazırlandığını belirten Durmaz, "Bugün hem cuma günü hem de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Hazırladığımız yaklaşık 2 bin kişilik aşuremizi hemşehrilerimizle paylaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

