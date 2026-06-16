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        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        Soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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