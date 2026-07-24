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        Antalya Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmasını sağlamak amacıyla Antalya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Antalya Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmasını sağlamak amacıyla Antalya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında hayata geçirilen merkezde, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim verilecek.

        Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi içerisinde kurulan DİGEM'in açılış törenine, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, ANSİAD Girişimcilik Çalışma Masası Başkanı Işık Yargın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, açılış konuşmasında, teknolojik gelişmelerin yaşamın her alanını dönüştürdüğünü belirtti.

        DİGEM'in gençlerin dijital becerilerini geliştirebilecekleri, birlikte üretebilecekleri ve girişimcilikle tanışabilecekleri bir merkez olarak tasarlandığını ifade eden Arslan, "Bu merkez Antalyalı gençler için bir adım olacak, amacımız gençlere sadece dijital beceriler kazandırmak değil, onları öğrenip üretebilecekleri birlikte çalışabilecekleri, fikir geliştirebilecekleri ve geleceğin mesleklerine hazırlanabilecekleri alanlar oluşturmak. DİGEM, klasik bilgisayar sınıfının ötesinde gençlerin dijital yeteneklerini geliştirip girişimcilikle tanışabilecekleri merkez olarak kurgulandı." dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç da gençleri yalnızca geleceğin çalışanları değil, aynı zamanda üreten ve karar alma süreçlerine katkı sunan bireyler olarak gördüklerini belirtti.

        Koç, temel amaçlarının 18-29 yaş arasındaki gençlerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak, dijital becerilerini geliştirmek ve onları geleceğin yükselen mesleklerine hazırlayarak istihdam olanaklarını artırmak olduğunu ifade etti.

        UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ise dijital dönüşümle birlikte iş gücü piyasasında önemli değişimler yaşandığını belirterek, proje kapsamında Türkiye genelinde 45 Dijital Gençlik Merkezi'nin kurulduğunu, gençlerin dijital ekonomiye etkin katılımını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek eğitim alan kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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