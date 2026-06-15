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        Antalya Havalimanı'nda Hatay mutfağının lezzetleri tanıtıldı

        Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, Hatay mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Antalya Havalimanı'nda Hatay mutfağının lezzetleri tanıtıldı

        Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, Hatay mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.


        Fraport ve BTA ortaklığıyla kurulan BFA tarafından Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde Taste of Anatolia Restoran'da program düzenlendi.

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi.

        Dış hatlar terminalindeki Taste of Anatolia Restoran'da Türk mutfağına özgü lezzetlerin belli aralıklarla tanıtıldığını belirten Seyitoğlu, "Bugün ise burada Hatay'ın yemeklerini tadımlıyoruz. Bu tür organizasyonların uluslararası bir havalimanında yapılıyor olması Türk kültürünün yurt dışına taşınması açısından önemli." dedi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önderliğinde Türk mutfağının unutulan lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Seyitoğlu, bu açıdan bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getirdi.

        Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde işletmeleri hasar gören şef Mehmet Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan Hatay usulü yemekler ikram edildi.

        Hatay mutfağının özgün lezzetleri, 21 Haziran'a kadar Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde misafirlerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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