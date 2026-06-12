Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 68’i adliyeye sevk edildi.

        Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ifade işlemleri tamamlanan 68'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dosyanın da koliler halinde adliyeye taşındığı görüldü.

        Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Operasyon

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a" muhalefet suçunun işlendiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

        Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza
        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza
        Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği
        Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği
        Büyükşehir, Milli maç heyecanını Olbia Kent Meydanı'nda yaşatacak Çay ve ço...
        Büyükşehir, Milli maç heyecanını Olbia Kent Meydanı'nda yaşatacak Çay ve ço...
        Termessos'ta "bağımsızlık" ve "kehanet-fal" yazıtları tespit edildi
        Termessos'ta "bağımsızlık" ve "kehanet-fal" yazıtları tespit edildi
        Ateşe verdiği eve kendisini kilitledi, kapı kırılarak çıkarıldı
        Ateşe verdiği eve kendisini kilitledi, kapı kırılarak çıkarıldı
        Patara Antik Kenti bu sezon da gece saatlerinde ziyaretçilerine kapılarını...
        Patara Antik Kenti bu sezon da gece saatlerinde ziyaretçilerine kapılarını...