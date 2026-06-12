Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 68’i adliyeye sevk edildi.



Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ifade işlemleri tamamlanan 68'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dosyanın da koliler halinde adliyeye taşındığı görüldü.



Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



- Operasyon



Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a" muhalefet suçunun işlendiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.



Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

