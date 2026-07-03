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        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Antalya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.


        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Antalya ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


        Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 35 mağdur kadın kurtarıldı.


        Yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 3 bilgisayar, 247 bin 400 lira, 3 bin 410 avro ve 1570 dolara el konuldu.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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