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        Antalya otobüs terminalinde kolilerde 90 kilogram kerevit bulundu

        Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 90 kilogram tatlı su kereviti bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Antalya otobüs terminalinde kolilerde 90 kilogram kerevit bulundu

        Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 90 kilogram tatlı su kereviti bulundu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gıda taşımacılığına yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Kontroller sırasında, perona indirilen 6 koli şüpheli bulunarak incelendi. Kırşehir'den gönderildiği belirlenen kolilerde, uygunsuz ve sağlıksız koşullarda taşınan 90 kilogram tatlı su kereviti tespit edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kerevitlerin büyük bölümünün avlanma boyu olan 10 santimetrenin altında olduğunu belirledi.

        Otobüs firmasına idari işlem uygulanırken, el konulan kerevitlerin de soğuk zincir kurallarına aykırı taşındığı için telef olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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