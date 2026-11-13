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        Antalya Serbest Bölgesi 39 yaşında

        Türkiye'de kurulan ilk serbest bölgelerden olan ve uluslararası ticaretin, yüksek katma değerli üretimin önemli merkezlerinden biri haline gelen Antalya Serbest Bölgesi 39'uncu yılını kutluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Antalya Serbest Bölgesi 39 yaşında

        Türkiye'de kurulan ilk serbest bölgelerden olan ve uluslararası ticaretin, yüksek katma değerli üretimin önemli merkezlerinden biri haline gelen Antalya Serbest Bölgesi 39'uncu yılını kutluyor.

        AntalyaKemer karayolu güzergâhında, Antalya Limanı'nın hemen bitişiğinde bulunan ve 782 bin 482 metrekarelik bir alanda Türkiye'de kurulan ilk serbest bölgelerden birisi olan Antalya Serbest Bölgesi 39'uncu yılını kutluyor. Altyapı finansmanı ASBAŞ Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından, üstyapı yatırımları ise yatırımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen bölgede bürokrasinin asgari seviyeye indirilmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na bağlı Serbest Bölge Müdürlüğü ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü kesintisiz hizmet veriyor.

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        77 firmada 7 bin 164 kişi istihdam ediliyor

        Antalya Serbest Bölgesi'nde 2026 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 77 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 44'ü yat sektöründe, 11'i elektronik, 5'i makine ve inşaat, 4'ü medikal, 2'si maden, 2'si tarım, 2'si tekstil ve 7'si diğer sektörlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede toplam 7 bin 164 kişi istihdam ediliyor. Bölgenin 2025 yılı sonunda 1.165 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2026 yılında yüzde 4 artışla 1.211 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu dönemde OECD ülkeleriyle gerçekleştirilen ticaret hacmi %58, sanayi grubu imalat faaliyetlerinin oranı %97 olarak gerçekleşti. Bölgede, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 170 olurken bu performans, Antalya Serbest Bölgesi'nin ihracat odaklı üretim yapısını ortaya koydu.

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        Yat üretiminde uluslararası merkez

        Denizcilik sektöründeki gelişmelere paralel olarak 2000 yılından itibaren mega yat üretimi alanında yatırım başvuruları almaya başlayan Antalya Serbest Bölgesi, zaman içerisinde Türkiye'nin önde gelen yat üretim merkezlerinden biri haline geldi. Bölgenin tamamlanmış elektrik, su ve telekomünikasyon altyapısı, yolları, yeşil alanları ve arıtma tesisi üretim faaliyetlerini desteklerken, 1998 yılından bu yana hizmet veren rıhtımı da deniz yoluyla yükleme ve boşaltma imkânı sağlıyor. Antalya'nın turizm kimliğiyle uyumlu bir üretim ve ticaret anlayışıyla faaliyet gösteren bölgede, çevresel etkileri gözeten, görüntü ve gürültü kirliliği oluşturmayan sektörlere ağırlık veriliyor. Yat imalatı başta olmak üzere medikal, elektronik, tekstil, tarım, maden, makine ve inşaat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, bölgenin üretim çeşitliliğini oluşturuyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların faaliyet gösterebildiği Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı, liman bağlantısı ve ulaşım avantajlarıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.

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        Altyapı yatırımlarıyla gelişim sürüyor

        Antalya Serbest Bölgesi'nde yatırım ortamının geliştirilmesi ve firmaların faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla altyapı yatırımları devam ediyor. 20172025 yılları arasında toplam altyapı yatırımı 24 milyon dolar olurken, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2,4 milyon dolar yatırım ile toplam yatırım tutarı 26,2 milyon dolar oldu. Havalimanına ve kent merkezine yakınlığı, Antalya Limanı'nın hemen yanında yer alması, deniz rıhtımı, gelişmiş altyapısı ve sektörel uzmanlaşmasıyla öne çıkan Antalya Serbest Bölgesi, 39 yıllık faaliyet geçmişinden aldığı birikimle uluslararası yatırımcılar için rekabetçi bir üretim ve ticaret merkezi olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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