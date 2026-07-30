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        Antalya Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Antalya Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

        Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.

        Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.

        Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.

        Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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