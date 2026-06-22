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        Antalya Valiliği'nden "orman arazisi" iddialarına ilişkin açıklama

        Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ormanı bölüşen kamu personeline mahkeme dur dedi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Antalya Valiliği'nden "orman arazisi" iddialarına ilişkin açıklama

        Antalya Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ormanı bölüşen kamu personeline mahkeme dur dedi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, habere konu edilen arazinin 2016 yılında bir vatandaş tarafından zilyetlik kapsamında kullanıldığı, haberde adı geçen kişilerin ise araziyi bedelini ödeyerek satın aldığı ifade edildi.

        Taşınmazlara ilişkin yargı sürecinin 2022 yılında tamamlandığı aktarılan açıklamada, ilgili mahkeme tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların adı geçen personelin kişisel tasarruflarıyla ilgili olduğu belirtilerek, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yönlendirmesi, ilgisi veya dahlinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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