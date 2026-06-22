Antalya'da 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi, bu suça ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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