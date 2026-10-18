Antalya'da 11. Gençler Arası Tiyatro Türkiye Finali gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tiyatro Türkiye Finali, Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, final programı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'nun katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.

Gençlerin sahne performanslarıyla yeteneklerini sergilediği gecede, Eser ve Berfu Yenenler'in stand-up gösterisi ilgi gördü.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, burada yaptığı konuşmada, 10 bin kişilik spor salonunun tamamen dolmasının ve organizasyona gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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Gençlerin yeteneklerini sergilediği böyle bir organizasyona Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını aktaran Gürhan, "Gençlerimizin kendilerini sanatla ifade etmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı deneyimler kazanmaları açısından bu yarışmaları çok kıymetli buluyoruz." ifadesini kullandı.