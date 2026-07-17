Antalya'da "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek

Kepez Belediyesi tarafından, Korkuteli ilçesinde "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da Varsak Yaylası'nda düzenlenecek şenlikte, yağlı pehlivan güreşleri, halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli sahne programları yapılacak.



Bu kapsamda programda, şarkıcılar Nurcan Altınok ve Mehmet Koparan sahne alacak.



Şenlikte, Bilim Tırı, Mini Rota Mobil Kreş ve Kütüphane, Sağlık Tırı ve Göz Tarama Aracı da kent sakinlerine ücretsiz hizmet sunacak.



Ayrıca, yayla kültürünün yaşatılmasının amaçlandığı programda, katılımcılara keşkek, aşure ve pişi gibi geleneksel lezzetler ikram edilecek.



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, geleneksel değerleri yaşatmak için programı düzenlediklerini belirterek herkesi şenliğe davet etti.

