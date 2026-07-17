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        Antalya'da "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek

        Kepez Belediyesi tarafından, Korkuteli ilçesinde "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Antalya'da "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek

        Kepez Belediyesi tarafından, Korkuteli ilçesinde "2. Geleneksel Vişne Şenliği" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da Varsak Yaylası'nda düzenlenecek şenlikte, yağlı pehlivan güreşleri, halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli sahne programları yapılacak.

        Bu kapsamda programda, şarkıcılar Nurcan Altınok ve Mehmet Koparan sahne alacak.

        Şenlikte, Bilim Tırı, Mini Rota Mobil Kreş ve Kütüphane, Sağlık Tırı ve Göz Tarama Aracı da kent sakinlerine ücretsiz hizmet sunacak.

        Ayrıca, yayla kültürünün yaşatılmasının amaçlandığı programda, katılımcılara keşkek, aşure ve pişi gibi geleneksel lezzetler ikram edilecek.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, geleneksel değerleri yaşatmak için programı düzenlediklerini belirterek herkesi şenliğe davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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