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        Antalya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Corendon Airlines işbirliğiyle, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Antalya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Corendon Airlines işbirliğiyle, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, AGC Başkanı İdris Taş, Corendon Airlines Yönetim kurulu Üyesi Batuğhan Karaer ve gazeteciler bir araya geldi.

        Taş, buradaki konuşmasında, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ve ülkede gazetecilerin bir meslek yasasının olmadığını belirtti.

        Yasanın çıkması ve bununla gazetecilerin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Taş, "Bu kentte icra ilanlarının en az yüzde 75'inin Antalya'daki tüm medya organlarına verilmesini istiyoruz. Bunun başka çözüm yolu yoktur. Gazeteciler bu mesleği yapmak istiyorsa ekonomik bağımsızlığını elde etmek zorunda." dedi.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Taş, basın çalışanlarının bayramını kutladı.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da basın mensuplarının kamu görevlilerinin destekçisi olduğunu söyledi.

        Kente yapılan hizmetleri gazetecilerin duyurduğunu dile getiren Solmaz, "Kamu görevlisinin bölgesine yapmaya çalıştığı hizmetleri en objektif ve niyetini anlaşılır kılan, topluma bunu hissettirerek yansıtan gerçek basın mensupları sayesinde hem bölgenin değerinin hem de hizmet etme niyetiyle gelmiş olan görevlilerin, gazetecilerle beraber önemli hizmet verdiğinin bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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