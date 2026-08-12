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        Antalya'da 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlenecek

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Antalya'da 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlenecek

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kent merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Sabri Gülel ile Kırkpınar başpehlivanları Mustafa Taş, Erkan Taş ve İsmail Balaban katıldı.

        Toplantıda, 26 Ağustos'ta başlayacak Şehzade Korkut Şenlikleri ve 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek güreşlerin hazırlıkları ile organizasyonun turizm ve kültür boyutuna ilişkin projeler hakkında bilgi verildi.

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        Korkuteli Belediye Başkanı Caran, yağlı güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını, Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olduğunu söyledi.

        Yağlı güreş geleneğini geleceğe taşımak ve Korkuteli güreşlerinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak istediklerini belirten Caran, organizasyonun turizmle daha fazla buluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

        Caran, "Beş gün boyunca her gün yaklaşık 600 turisti ilçemizde misafir ederek onlara Korkuteli tarihini anlatacağız. Organizayon kapsamında 400 turistin güreşleri yerinde takip edebilmesi için özel bir tribün oluşturacağız." dedi.

        Turistlerin yalnızca tatil yapmalarını değil, Türk kültürünü de yakından tanımalarını istediklerini dile getiren Caran, yağlı güreşin Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünyaya aktarılmasında önemli bir araç olduğunu vurguladı.

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        Yağlı güreşin hak ettiği ölçüde uluslararası görünürlüğe sahip olmadığını belirten Caran, "Kültürümüzü dünyaya anlatmanın en güçlü yanlarından birisi insanların gözleri önünde yaşatılmasıdır. Yağlı güreş de bunu başarabilir. Bunu yapacak şeyler var. Tarihimiz ve hikayemiz var." ifadelerini kullandı.

        "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Korkuteli'nde güreş müzesi kurulacağını belirten Caran, müzenin yanında oluşturulacak hediyelik eşya alanından ürünlerin satın alınabileceğini, turistlerin ilçe merkezini gezmeleri ve yerel işletmelerde yemek yemelerinin de planlandığını aktardı.

        Caran, organizasyonun Korkuteli esnafına ekonomik katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

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        Güreş ağası Sabri Gülel ise Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını, bu turistlerin Kapadokya ve Pamukkale gibi önemli destinasyonları ziyaret ettiğini söyledi.

        Korkuteli ve Elmalı'nın sahip olduğu yağlı güreş geleneğiyle bu turizm rotalarına dahil edilebileceğini belirten Gülel, kapsamlı bir tanıtım çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.

        Güreş ağalığının yalnızca maddi destek sağlamak anlamına gelmediğini, aynı zamanda yöreye ve spora katkı sunmayı gerektirdiğini dile getiren Gülel, Korkuteli'ne katkı sağlamak amacıyla proje geliştirdiğini aktardı.

        Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban, yağlı güreşin Anadolu'nun en köklü değerlerinden biri olduğunu söyledi.

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        Bu kültürün yabancı turistlere tanıtılmasının önemli bir fırsat olduğunu belirten Balaban, Antalya'ya gelen turistlerin denizin yanı sıra yağlı güreşi de tanımasının Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

        Başpehlivanlar Erkan Taş ve Mustafa Taş da Kırkpınar'ın ardından Korkuteli'nde er meydanına çıkacaklarını dile getirerek, güreşseverleri organizasyona davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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