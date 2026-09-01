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        Antalya'da 36 bin dolu makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Antalya'da 36 bin dolu makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen bir işletmede arama yapıldı.

        Aramada, 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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