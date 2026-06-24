Antalya'da 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı son denetimlerde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 şişe sahte parfüme el konuldu.
Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen ve özellikle yabancı turistleri yanıltarak halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek.
Sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilirken, denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
El konulan parfümler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
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