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        Antalya'da 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Antalya'da 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı son denetimlerde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 şişe sahte parfüme el konuldu.

        Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen ve özellikle yabancı turistleri yanıltarak halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek.

        Sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilirken, denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

        El konulan parfümler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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