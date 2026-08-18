Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Y.Y. idaresindeki 07 CLG 403 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Tekandız Ara Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen O.N.Y. yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıklarda bekleyen 4 araç da zincirleme olarak çarpıştı.

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