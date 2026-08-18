Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

        Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralandı.

        Y.Y. idaresindeki 07 CLG 403 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Tekandız Ara Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen O.N.Y. yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıklarda bekleyen 4 araç da zincirleme olarak çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aralarında 5 yabancı uyruklunun da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Kanyonda ziplinede asılı kalan turist çocuğu rafting rehberi kurtardı Havad...
        Kanyonda ziplinede asılı kalan turist çocuğu rafting rehberi kurtardı Havad...
        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu
        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu
        Dünya Mirası listesinde İstanbul umudu; en fazla aday Türkiye'den
        Dünya Mirası listesinde İstanbul umudu; en fazla aday Türkiye'den
        Kayan kamyonetin karşı şeride geçmesini refüjdeki tabela engelledi
        Kayan kamyonetin karşı şeride geçmesini refüjdeki tabela engelledi
        Bu sefer can değil mal kurtardı: Araçtan duman çıktığını fark edip yangın t...
        Bu sefer can değil mal kurtardı: Araçtan duman çıktığını fark edip yangın t...
        Antalya'da, görev süreleri dolan komutanlar onuruna veda yemeği düzenlendi
        Antalya'da, görev süreleri dolan komutanlar onuruna veda yemeği düzenlendi