        Antalya'da 6 yaşındaki otizmli öğrencinin hayalleri kitaba dönüştü

        Antalya'da 6 yaşındaki otizmli öğrencinin hayalleri kitaba dönüştü

        Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında, 6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu'nun hayal gücünden yola çıkarak hazırlanan kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Aydoğdu'nun öğretmenlerinin desteğiyle kaleme aldığı "Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu" adlı kitap, Kepez Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

        Okul öncesi öğretmeni Fatoş Safa, AA muhabirine, öğrencisinin kendisini çok iyi ifade edebilen ve geniş hayal dünyasına sahip biri olduğunu söyledi.

        Kitap okuma etkinlikleri sırasında öğrencisinin yeteneğini fark ettiğini anlatan Safa, "Bazen kitapları ona veriyordum ve görsellerden ne görüyorsan bana kitabı sen oku diyordum. Böylece hayal dünyasının çok zengin ve farklı olduğunu keşfettim." dedi.

        Projeyi, Maarif Modeli eğitim programı kapsamında yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" çalışması çerçevesinde hazırladıklarını belirten Safa, öğrencinin yaşantısından ve hayal dünyasından yola çıkarak kitabı oluşturduklarını ifade etti.

        Safa, "Öğrencimizin yaşantısından feyz almasını ve onun yaşantısının hayal ürünlerini yansıtmak istedik. Hayvanlara karşı çok ilgisi olduğu için ailemizden rica ettik. Çekilen fotoğraflardan seçtiğimiz bir defter oluşturduk. Ali Rıza'ya orada ne yaşadığını, gördüğünü anlatmasını istedik, bunları kaleme aldık. Böylelikle kitabımızın farklılıkların da aslında ne kadar zengin, ne kadar dolu olduğunu gösteren bir mesaj vermesini sağladık."

        Okul Müdürü Atika Havva Özçoban da engelli bireylerin topluma önemli katkılar sunduğunu, bu katkıların kapsayıcı eğitim anlayışıyla daha da güçleneceğini ifade etti.

        Öğrencinin dedesi Ali Rıza Aydoğdu ise torununun gelişiminde öğretmenlerin büyük emeği olduğunu vurguladı.

        Etkinlikte ayrıca Grup Down konseri, şiir dinletisi, dans ve ritim gösterileri de gerçekleştirildi.

        Programa, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

