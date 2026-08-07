Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Konyaaltı ilçesi 38 Sokak'ta bulunan Antalya Evleri Sitesi'ndeki 8 katlı binanın 6. katında O.Ö'ye ait dairede, evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında daire kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairede de hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangının klima ünitesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

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