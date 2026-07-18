Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da aşure lokması programı düzenlendi

        Antalya'da aşure lokması programı düzenlendi

        Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Lokması Programı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Antalya'da aşure lokması programı düzenlendi

        Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Lokması Programı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İmam Rıza Cemevi Başkanı ve Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün simgelerinden biri olan aşure geleneğinin yaşatıldığı programda katılımcılar, muharrem ayının manevi atmosferini birlikte idrak etti.

        Programda konuşan Vali Şahin, muharrem ayı boyunca düzenlenen aşure programlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

        Etkinliğin gerçekleştirildiği alanda inşa edilmesi planlanan cemevinin yalnızca bir ibadet mekanı olmayacağını belirten Şahin, merkezin kültürel değerlerin yaşatılacağı ve genç nesillere aktarılacağı önemli bir merkez olacağını kaydetti.

        Şahin, Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi ve İmam Rıza Cemevi Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek cemevi projesinin örnek bir dayanışma modeli olduğunu dile getirerek, kaba inşaat sürecinin imece usulüyle tamamlanacağını, sonraki çalışmaların ise Valiliğin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

        Alevi-Bektaşi kültürünün Türk milletinin köklü değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, bu kültürün adalet, hakkaniyet, yardımlaşma, merhamet ve birlik anlayışını yaşatan önemli bir miras olduğunu ifade etti.

        Muharrem ayı ve Kerbela hadisesinin, hak ile haksızlık ve mazlum ile zalim arasındaki mücadelenin önemini hatırlattığını anlatan Şahin, "Biz her zaman haktan, haklıdan ve mazlumdan yana olacağız. İnancımız bize iyiliği emretmeyi, kötülüğe karşı durmayı öğütlüyor." dedi.

        Program, aşure ikramı, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alanya'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu
        Alanya'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu
        5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza...
        5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza...
        Rüzgarın büyüttüğü yangın villanın bahçesine sıçradı, milyonluk tekne hasar...
        Rüzgarın büyüttüğü yangın villanın bahçesine sıçradı, milyonluk tekne hasar...
        Milli oyuncu Arda Güler, Antalya'da çocuklarla antrenmanda yaptı
        Milli oyuncu Arda Güler, Antalya'da çocuklarla antrenmanda yaptı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verd...
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verd...