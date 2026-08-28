Antalya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalarak ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen ağır yaralı çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan cenazeyi alan baba Levent ve anne Fatma Şahin, burada fenalık geçirdi.

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