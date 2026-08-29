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        Antalya'da balıkçı barınağına sıçrayan yangında 20'den fazla tekne zarar gördü

        Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda başladıktan sonra balıkçı barınağına sıçrayan yangın nedeniyle 20'den fazla tekne zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 07:59 Güncelleme:
        Antalya'da balıkçı barınağına sıçrayan yangında 20'den fazla tekne zarar gördü

        Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda başladıktan sonra balıkçı barınağına sıçrayan yangın nedeniyle 20'den fazla tekne zarar gördü.

        Balıkçı barınağında incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, yangının gece 03.30 sıralarında Sarısu mevkisinde başladığını ve rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradığını belirtti.

        Yangın nedeniyle karaya çekili halde bulunan 20'den fazla teknenin alev aldığını ifade eden Şahin, "Ekiplerimizin çalışması sonucu alevlerin denizdeki demirli teknelere ve balıkçı barınağının çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süredir kapalı olan Antalya-Kemer yolu da çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı." dedi.

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        Yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını dile getiren Şahin, büyük bir yangının ciddi sonuçlara yol açmadan kontrol altına alındığını kaydetti.

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