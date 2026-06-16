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        Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üst geçitte bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Antalya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üst geçitte bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Varol Şen (20) yönetimindeki 07 CDZ 086 plakalı motosiklet, Etiler Mahallesi'ndeki Mevlana Üst Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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