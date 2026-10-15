Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı bir evin üst kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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