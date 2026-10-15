Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı bir evin üst kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yanan evin balkonunda mahsur kalan kedi, yukarıya tırmanan vatandaş tarafından kurtarıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ailevi sorunları nedeniyle evi yaktığı öne sürülen M.E. polis tarafından gözaltına alındı.
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