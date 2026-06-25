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        Antalya'da bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

        Antalya'da düzenlenen operasyonda bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Antalya'da bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

        Antalya'da düzenlenen operasyonda bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.A'nın otomobilinde arama yapıldı.

        Otomobilde paketler halinde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.


        Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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