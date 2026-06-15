Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Çeltikçi Mahallesi'nde birlikte yaşadığı A.Z'yi silahla vurarak yaralayan M.M., daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.M, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu metruk binada saklanırken yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.