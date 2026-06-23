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        Antalya'da boş arazide çıkan yangın depolara sıçramadan söndürüldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle depolara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Antalya'da boş arazide çıkan yangın depolara sıçramadan söndürüldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle depolara sıçramadan söndürüldü.

        Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisindeki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye Şefliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bölgede bulunan bir traktör sahibi de ilaçlama makinesiyle destek verdi.

        Ambar deposunun yakınında çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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