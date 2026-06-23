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        Antalya'da boşandığı eşini eşarpla boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Antalya'da boşandığı eşini eşarpla boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hızır Ç. (32) ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık olarak tercüman aracılığıyla dinlenen Ukrayna uyruklu Svitlana Liamina, cinayeti olaydan bir gün sonra haberlerden öğrendiğini öne sürdü.

        Olay günü sanığın iki çocuğuyla birlikte evine geldiğini, birlikte yemek yediklerini, balkonda çay içtikleri sırasında sanığın telefonuna bir fotoğraf geldiğini, bunun üzerine sanığın "Acil gitmem gerekiyor, yoksa eşim kendini öldürecek" dediğini belirtti.

        Maktul ile sanığın bir sene önce boşandığını bildiğini, sanık ve çocuklarının kendisiyle beraber kaldığını anlatan Liamina, "Sanığa 'Çocuklar bende kalsın' dedim. Normalde çocuklar ya bende ya da sanığın evinde kalıyorlardı. Bana 'Problemi halledip, geliyorum' dedi. Çok acele ediyordu. Çocukları alarak Uncalı Mahallesi'nden Döşemealtı'ndaki sanığın evine gittim. Çocukları yatırdım. Çocuklar benim telefonumdan sanığı sık sık aradılar. Sonra telefonu alıkoydum. Yatmaları gerektiğini söyledim. Çocuklar uyudu, ben uyumadım. Yaklaşık 04.00-04.30 civarı sanık geldi. Aşırı telaşlıydı. Çok sıkıntılıydı, ağlıyordu. Sonra banyoya gitti. Ne olduğunu defalarca sordum. Çok trajik bir olay olduğunu söyledi. Trafikte birisini kavga ederek öldürdüğünü söyledi. Kendini öldürmek istedi. 'Çocukların var' diyerek sakinleştirmeye çalıştım. Eşini öldürdüğünü söylemedi." ifadelerini kullandı.

        - "En ağır ceza ne ise alsın"

        Duruşmada dinlenen maktulün kardeşi Recep Biçer, kardeşi ile sanığın aldatma iddiaları nedeniyle boşandığını belirtti.

        Boşanmadan sonra sanığın çevrelerindeki herkese "Hanım'ı öldüreceğim" dediğini öne süren Biçer, "Hatta bir düğüne gitmiştik. Hanım'a 'Düğüne gidersen çocukları öldürür, videosunu çeker sana atarım' demiş. Kardeşim bu nedenle düğüne katılmadı. Düğündeyken sanık evin oraya gelmiş yine kız kardeşime ulaşmaya çalışmış. Büyük kardeşim sanığın kendisine ve ağabeyine ulaştı. Neden böyle yaptığını sorunca sanık 'Ben onunla karşılaşabilseydim onu balkondan atar, intihar süsü verirdim.' demiş. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır ceza ne ise alsın istiyorum." dedi.

        Duruşmada savunma yapan sanık Hızır Ç, Recep Biçer'in iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

        Ailesinin maktulün daha önce başka bir adamla birlikte olduğunu bildiğini iddia eden sanık, "Onun yerine çocuklarıma annelik yapıyordum. Çünkü o çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Kendi kendine jilet atıyordu." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Güzeloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te Hızır Ç. konuşmak için bir araya geldiği boşandığı eşi Hanım Biçer'i aralarındaki tartışma sonucu eşarpla boğarak öldürmüştü.

        Hızır Ç, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuş, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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